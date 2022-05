Maggioranza a pezzi. Al Governo Draghi non rimane che vivacchiare. Nessuno si piega più al premier. A fargli da scudo non resta che Letta (Di venerdì 6 maggio 2022) Un altro Governo avrebbe già formalizzato la crisi. Troppo sfarinata la Maggioranza, incapace di trovare qualsiasi accordo sulle riforme più importanti come si è visto nelle ultime settimane, con la delega fiscale alla Camera, e il ddl Concorrenza al Senato. E sono due dei tanti esempi. Nel centrodestra il duello tra Lega e Fratelli d’Italia si è riversato sulla tenuta del Governo Nel centrodestra il duello tra Lega e Fratelli d’Italia, nelle figure di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, si è riversato sulla tenuta dell’esecutivo, con il Carroccio che continua ad alzare le pretese tiro per inseguire Fdi. D’altra parte il Movimento 5 Stelle, con il nuovo corso di Giuseppe Conte, ha lasciato intendere di non essere più disposto a svolgere il ruolo di passacarte, facendo pesare i voti in Parlamento. E addirittura Matteo Renzi, inizialmente ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 6 maggio 2022) Un altroavrebbe già formalizzato la crisi. Troppo sfarinata la, incapace di trovare qualsiasi accordo sulle riforme più importanti come si è visto nelle ultime settimane, con la delega fiscale alla Camera, e il ddl Concorrenza al Senato. E sono due dei tanti esempi. Nel centrodestra il duello tra Lega e Fratelli d’Italia si è riversato sulla tenuta delNel centrodestra il duello tra Lega e Fratelli d’Italia, nelle figure di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, si è riversato sulla tenuta dell’esecutivo, con il Carroccio che continua ad alzare le pretese tiro per inseguire Fdi. D’altra parte il Movimento 5 Stelle, con il nuovo corso di Giuseppe Conte, ha lasciato intendere di non essere più disposto a svolgere il ruolo di passacarte, facendo pesare i voti in Parlamento. E addirittura Matteo Renzi, inizialmente ...

