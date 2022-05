LIVE Giro d’Italia 2022, prima tappa in DIRETTA: Bais e Tagliani continuano la loro azione, il gruppo è distante 3? (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Simon Yates ha già preso la sua solita posizione in fondo al gruppo. Con lui tutti i suoi compagni di squadra del Team BikeExchange – Jayco. 15.27 80 km alla fine. Il gruppo insegue sempre a 3? di distacco. 15.25 Altra immagine dalla corsa che ritrae il gruppo tirato da EF, Alpecin e Intermarchè, seguito da vicino dall’elicottero: TACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTAC#Giro pic.twitter.com/Zo9usqhT5F — Giro d’Italia (@Giroditalia) May 6, 2022 15.22 Per la prima volta il distacco del gruppo torna a salire, toccando nuovamente i 3?. 15.19 Su un ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.29 Simon Yates ha già preso la sua solita posizione in fondo al. Con lui tutti i suoi compagni di squadra del Team BikeExchange – Jayco. 15.27 80 km alla fine. Ilinsegue sempre a 3? di distacco. 15.25 Altra immagine dalla corsa che ritrae iltirato da EF, Alpecin e Intermarchè, seguito da vicino dall’elicottero: TACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTACTAC#pic.twitter.com/Zo9usqhT5F —(@ditalia) May 6,15.22 Per lavolta il distacco deltorna a salire, toccando nuovamente i 3?. 15.19 Su un ...

Advertising

giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - giroditalia : First break | Prima fuga: ????? @mattia_bais ???? - @DHAndroniTeam ????? Filippo Tagliani ???? - @DHAndroniTeam ?? Live… - MintYeollie13 : Cheol sicuro non fa la live perché in giro con Jeonghan e/o Mingyu … Can I blame him? - Sicilianodoc7 : RT @RaiDue: ?? ROAD TO MAGLIA ROSA ???? ?? ???? La prima tappa del #Giro, Budapest > Visegrád è ora live! ?? Seguila su #Rai2 e in streaming s… - Stampregimental : RT @RaiDue: ?? ROAD TO MAGLIA ROSA ???? ?? ???? La prima tappa del #Giro, Budapest > Visegrád è ora live! ?? Seguila su #Rai2 e in streaming s… -