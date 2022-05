Ligue 1, LIVE: Lille-Monaco 0-1 (Di venerdì 6 maggio 2022) Ultime tre curve in Ligue 1, dove il Psg ha già vinto il titolo ma c'è chi sta lottando ancora per le qualificazioni europee... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Ultime tre curve in1, dove il Psg ha già vinto il titolo ma c'è chi sta lottando ancora per le qualificazioni europee...

Advertising

sportli26181512 : Ligue 1, dalle 21 LIVE Lille-Monaco: Ultime tre curve in Ligue 1, dove il Psg ha già vinto il titolo ma c'è chi sta… - WibisonoWibi1 : RT @official90bola: Jadwal Italia:Serie A 20:00 Cagliari vs Verona 20:00 Napoli vs Sassuolo 22:59 Sampdoria vs Genoa 01:45 Spezia vs La… - cmdotcom : #Ligue1 LIVE alle 13 il #Lille di #Botman e #Renato Sanches. Nel pomeriggio il Brest di #Agoumé e #Satriano, il Bor… - sportli26181512 : Ligue 1: LIVE alle 13 il Lille di Botman e Renato Sanches. Nel pomeriggio altre 5 partite prima di OM-OL: Alle 13 t… - sportli26181512 : Ligue 1 LIVE: alle 17 Lens-Nantes, alle 21 Rennes-Saint Etienne: Dopo l'anticipo di ieri sera con il PSG già campio… -