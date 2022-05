Juve, Chiellini: «Superlega? Chi ha buone idee viene respinto. Vorrei fare il dirigente» (Di venerdì 6 maggio 2022) Giorgio Chiellini, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni de La Stampa in vista del futuro e non solo Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni de La Stampa. Di seguito le parole del difensore della Juventus. Superlega – «Parlo in generale. Chi ha buone idee viene respinto, con il rischio di fargli perdere la voglia e di allontanare chi ha qualcosa di nuovo da dare. Dovremmo tutti avere l’obiettivo di appassionare la gente o rischiamo di perdere un patrimonio sociale enorme. Tanto più in momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in cui c’è particolare bisogno di messaggi positivi». dirigente – «Finché sei calciatore, sei focalizzato solo su quello. E io fino ad oggi nella mia testa sono sempre stato ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 maggio 2022) Giorgio, difensore della, ha parlato ai microfoni de La Stampa in vista del futuro e non solo Giorgioè intervenuto ai microfoni de La Stampa. Di seguito le parole del difensore dellantus.– «Parlo in generale. Chi ha, con il rischio di fargli perdere la voglia e di allontanare chi ha qualcosa di nuovo da dare. Dovremmo tutti avere l’obiettivo di appassionare la gente o rischiamo di perdere un patrimonio sociale enorme. Tanto più in momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in cui c’è particolare bisogno di messaggi positivi».– «Finché sei calciatore, sei focalizzato solo su quello. E io fino ad oggi nella mia testa sono sempre stato ...

Advertising

pisto_gol : Juv-Ven 2:1 Con una doppietta di Bonucci una brutta Juve supera un coraggioso Venezia, che dopo il gol del vantaggi… - juve_magazine : JUVENTUS - Chiellini: 'In futuro vorrei fare il dirigente' - infoitsport : Chiellini: “Dopo aver chiuso con la Juve mi piacerebbe fare questo!” - TuttoJuve24 : Juventus, Chiellini annuncia il suo futuro: “Voglio diventare un dirigente, ma prima dovrò studiare” #Juventus… - NicoDnt : #Chiellini non dice nulla ed è un conservatore che ha rovinato la Juve per andare al mondiale, dice che bisogna evo… -