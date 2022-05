Incendio a Napoli: picco di diossine nella zona di Gianturco (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo scorso 1 maggio intorno alle 17,30 è divampato un grosso Incendio nel campo rom di Gianturco, precisamente nell’ex mercato ortofrutticolo di Poggioreale, a Napoli. Come afferma SUDREPORTER, esso “ha causato un picco delle diossine nell’area di Gianturco e Napoli Est. Il campionatore ad alto flusso per il monitoraggio delle diossine e furani dispersi in atmosfera attivato Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo scorso 1 maggio intorno alle 17,30 è divampato un grossonel campo rom di, precisamente nell’ex mercato ortofrutticolo di Poggioreale, a. Come afferma SUDREPORTER, esso “ha causato undellenell’area diEst. Il campionatore ad alto flusso per il monitoraggio dellee furani dispersi in atmosfera attivato Il Blog di Giò.

