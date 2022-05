Guerra in Ucraina: le news. 'Inferno Azovstal', nave russa a fuoco nel Mar Nero (Di venerdì 6 maggio 2022) Sanzioni anche alla fidanzata di Putin Roma, 6 maggio 2022 - Obiettivo salvare i civili dall' acciaieria Azovstal . Al giorno numero 72 della Guerra in Ucraina è in corso la terza operazione delle ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Sanzioni anche alla fidanzata di Putin Roma, 6 maggio 2022 - Obiettivo salvare i civili dall' acciaieria. Al giorno numero 72 dellainè in corso la terza operazione delle ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #5maggio in #Ucraina 3,238 civili uccisi (1,162 uomini , 738 donne, 71 bambine 84 bambini, 72 minori e 1,111 adulti… - Open_gol : Il curriculum del professore ai raggi X e le opinioni dei colleghi: «Non ha pubblicazioni scientifiche sulla materi… - lucatelese : Guerini vuole fornire all’Ucraina armi per colpire la Russia. In piena osservanza dell’articolo 11, quello per cui… - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: In coma dall'incidente d'auto in cui è morto il padre, mentre fuggiva dalla guerra in #Ucraina, una 16enne ricoverata all'ospe… - giu98x : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Una fregata russa Petrel 11356R sta bruciando vicino a Snake Island, nel Mar Nero, dopo essere stata colpita da… -