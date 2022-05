Advertising

FirenzePost : Firenze movida: controlli e divieti in alcune aree del centro, protocollo siglato in prefettura - CorriereToscano : Divieto di mangiare e bere sulle scalinate nel weekend - comunefi : RT @DarioNardella: #Firenze vara il pacchetto sulla #movida sostenibile: steward, bagni pubblici aperti fino alle 3, eventi culturali, nuov… - franco_sala : RT @DarioNardella: #Firenze vara il pacchetto sulla #movida sostenibile: steward, bagni pubblici aperti fino alle 3, eventi culturali, nuov… - corrierefirenze : Ermini, portavoce dei comitati: hanno consultato le categorie ma non i fiorentini -

Un pacchetto di iniziative, articolato in più punti, per una migliore regolamentazione della vita notturna fiorentina, soprattutto in centro, in vista della prossima estate. In modo che i giovani, e ...Il sindaco Nardella ha illustrato le novità durante la conferenza stampa convocata sul tema in Prefettura. Si parte a ...Siglato protocollo in Prefettura con Camera di Commercio per gli steward, e poi per santa Croce, santo Spirito e sant’Ambrogio divieto di stazionamento per i sagrati e divieto di mangiare e bere sulle ...«Il Comune ha varato il piano sulla movida consultando le categorie, ovvero i commercianti, e non ha pensato di consultare i fiorentini, i residenti, questa è una grave scorrettezza. Forse per l’ammin ...