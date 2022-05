Docenti non vaccinati, ma guariti dal Covid: nel Lazio in 1500 non possono sedersi in cattedra. I presidi: “Problema enorme a fine anno scolastico” (Di venerdì 6 maggio 2022) Con le nuove disposizioni in ambito Covid-19, oltre mille Docenti, nel Lazio, non possono sedersi in cattedra e tenere lezione anche se guariti di recente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 maggio 2022) Con le nuove disposizioni in ambito-19, oltre mille, nel, nonine tenere lezione anche sedi recente. L'articolo .

