“Charlene di Monaco si è sottoposta a un intervento che l’ha deturpata A salvarla sono stati i chirurghi europei”

(Di venerdì 6 maggio 2022) Si aggiunge un’altra tesi ai motivi della sparizione dalle scene didi. Già nel 2021, la giornalista ed esperta di reali Pilar Eyre si era detta convinta che la principessa, a Dubai, si fossea unchirurgico alla parte destra del viso, riuscito male. Da qui i tanti mesi di assenza, lontana da figli e marito: il terrore di mostrarsi con il volto deturpato era troppo grande. Poi, però, la prima apparizione pubblica in occasione diePrix, dove, insieme ad Alberto e i gemelli, Jacques e Gabriella, è apparsa in forma, senza alcun segno dell’operazione chirurgica fallita. La Eyre difende ancora oggi la sua versione, aggiungendo che a...

disfigurata da un intervento estetico al volto Secondo alcuni, sarebbe questa la motivazione per cui la principessa ha deciso di farsi vedere poco in pubblico negli ultimi mesi. ...... con Alberto II e i gemelli Jacques e Gabriella, alla sesta tappa della gara automobilistica dell'E - Prix, svoltasi a. Finalmente insieme. Per l' occasioneha sfoggiato un tailleur ...L'assenza di Charlene di Monaco, che si è tenuta lontana un anno e poco più dai riflettori, ha fatto molto discutere. Secondo quanto rilasciato dal palazzo reale, Charlene è stata colpita da una grave ...Charlène di Monaco è riapparsa dopo oltre un anno a un evento pubblico nel Principato di Monaco e gli occhi erano tutti per lei. Leggi anche Charlène Wittstock e il nuovo hairstyle: biondissima e con ...