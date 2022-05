Calcio femminile | Juventus a un punto dallo Scudetto! Roma contro la Sampdoria nel 21° turno di Serie A

Leggi su oasport

(Di venerdì 6 maggio 2022) Dopo le semifinali di Coppa Italia, torna il campionato didiA. Il traguardo è ormai vicino, visto che in questo weekend è in programma il penultimo. I verdetti in parte sono stati già emessi ed ecco che questa giornata potrebbe completare il quadro. Solita formula “spezzatino” con tre incontri il sabato e tre domenica. Domani, 7 maggio, in programma alle 14.30 le seguenti sfide: Inter-Milan;-Sassuolo. Il derby della Madonnina sarà importante soprattutto per le rossonere che, reduci dal kolanella citata Coppa Italia, cercheranno di sconfiggere la Beneamata e tenere in qualche modo aperto il discorso qualificazione in Champions League. La, ...