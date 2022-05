Barcellona: Trincao è la chiave per sbloccare un colpo (Di venerdì 6 maggio 2022) Il Barcellona vuole Alejandro Grimaldo e ora sa come sbloccare l'affare: secondo A Bola, la chiave è Francisco Trincao, oggi in prestito... Leggi su calciomercato (Di venerdì 6 maggio 2022) Ilvuole Alejandro Grimaldo e ora sa comel'affare: secondo A Bola, laè Francisco, oggi in prestito...

Barcellona: si tratta per un importante scambio in Premier Commenta per primo Barcellona e Wolves potrebbero trovare un accordo che vedrebbe l'ala 26enne Adama Traore ottenere il riscatto dai blaugrana ed il 22enne Francisco Trincao fare il percorso opposto. Lo riporta ... Barcellona, si lavora a uno scambio con Trincao Commenta per primo Nel corso di un'intervista a Rac 1, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha parlato del possibile scambio a titolo definitivo col Wolverhampton tra Adama Traoré e Trincao : 'E' un'opzione da considerare, perché siamo molto contenti di Adama e ha ... Calciomercatonews.com Addio già deciso: Milan o Juve, arriva in estate Il calciomercato di Juventus e Milan vicino alla svolta: il talento è pronto a cambiare ancora, la Serie A si avvicina. Calciomercato Roma, Mendes ha fretta: incontro in Spagna La notizia è stata riportata dal sito spagnolo MundoDeportivo che ha descritto il vertice tenutosi tra Jorgè Mendes ed il Barcellona ... procuratore portoghese Adama Traoré , Francisco Trincao e Nico ... Commenta per primoe Wolves potrebbero trovare un accordo che vedrebbe l'ala 26enne Adama Traore ottenere il riscatto dai blaugrana ed il 22enne Franciscofare il percorso opposto. Lo riporta ...Commenta per primo Nel corso di un'intervista a Rac 1, il presidente delJoan Laporta ha parlato del possibile scambio a titolo definitivo col Wolverhampton tra Adama Traoré e: 'E' un'opzione da considerare, perché siamo molto contenti di Adama e ha ... Addio già deciso: Milan o Juve, arriva in estate Il calciomercato di Juventus e Milan vicino alla svolta: il talento è pronto a cambiare ancora, la Serie A si avvicina.La notizia è stata riportata dal sito spagnolo MundoDeportivo che ha descritto il vertice tenutosi tra Jorgè Mendes ed il Barcellona ... procuratore portoghese Adama Traoré , Francisco Trincao e Nico ...