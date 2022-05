Allegri: “Sconfitta che conta poco per la classifica, ho solo un dispiacere” (Di venerdì 6 maggio 2022) Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Dazn la Sconfitta contro il Genoa. Allegri JuventusIl tecnico in particolare ha in un primo momento analizzato la partita e poi espresso il proprio dispiacere per la Sconfitta. Di seguito le sue parole: “Dispiace per la Sconfitta, abbiamo lasciato tre punti sul campo. Abbiamo perso solo con l’inter nel girone di ritorno, abbiamo sprecato tante occasioni e se non fai gol lo prendi. Fortunatamente conta poco per la classifica”. “Ovviamente mi è dispiaciuto perdere, andavamo a 72 punti e per una sera potevamo essere al terzo posto”. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 6 maggio 2022) Massimiliano, allenatore della Juventus, ha commentato ai microfoni di Dazn lacontro il Genoa.JuventusIl tecnico in particolare ha in un primo momento analizzato la partita e poi espresso il proprioper la. Di seguito le sue parole: “Dispiace per la, abbiamo lasciato tre punti sul campo. Abbiamo persocon l’inter nel girone di ritorno, abbiamo sprecato tante occasioni e se non fai gol lo prendi. Fortunatamenteper la”. “Ovviamente mi è dispiaciuto perdere, andavamo a 72 punti e per una sera potevamo essere al terzo posto”.

Advertising

surfasport : ???? ALLEGRI 'DISPIACE PERDERE. VLAHOVIC..' ?? Queste sono state le parole di #Allegri nel post partita di #GenoaJuve… - 15ghost6 : RT @serioustony_: E QUINDI CON QUESTA SCONFITTA LA JUVE DI MAX ALLEGRI FARA' MENO PUNTI DELLA JUVE DI ANDREA PIRLO E VINCERA' MENO TROFEI… - RobertPrince_cs : Sarri per aver detto dopo la sconfitta contro il Napoli “complimenti ai ragazzi” è stato linciato da chiunque Alle… - gilnar76 : Allegri: “Sconfitta che conta poco per la classifica, ho solo un dispiacere” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio… - DtDonatella : RT @Mr_Opinion_NN: #GenoaJuve io avrei voluto vedere come si sarebbe presentato Antonio Conte in intervista dopo una sconfitta così. #Alleg… -