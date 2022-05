Ultimi giorni di pioggia e temporali su Napoli poi in arrivo il caldo africano (Di giovedì 5 maggio 2022) pioggia e temporali a partire da domani su Napoli e tutta la Campania. Il maltempo resterà per almeno 5 giorni ma le temperature si manterranno sopra i 20 gradi. Questa nuova perturbazione porterà pioggia e vento su tutta la regione. Già da questa mattina le prime nuvole hanno coperto il cielo del capoluogo. Da domani, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 maggio 2022)a partire da domani sue tutta la Campania. Il maltempo resterà per almeno 5ma le temperature si manterranno sopra i 20 gradi. Questa nuova perturbazione porteràe vento su tutta la regione. Già da questa mattina le prime nuvole hanno coperto il cielo del capoluogo. Da domani, L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

fattoquotidiano : “Azovstal resiste”. Così ieri il ministro degli Esteri di Kiev, Kuleba, ha confermato che i combattenti – gli ultim… - ilpost : A Mosquera, una cittadina poco fuori Bogotá, in Colombia, negli ultimi giorni si è formata una grossa massa di schi… - GiovaQuez : Negli ultimi quattro giorni jet Nato si sono alzati in volo 'diverse volte' per intercettare caccia russi nei press… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Chelsea, la cessione non è ostacolata da #Abramovich Arriva il comunicato di un portavoce del magnate russo che chia… - LeBombeDiVlad : ?? #Chelsea, la cessione non è ostacolata da #Abramovich Arriva il comunicato di un portavoce del magnate russo che… -