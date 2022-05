Ucraina: Mattarella, 'solidarietà ammirevole per profughi, servono altri mezzi per accoglienza' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Non sappiamo quanto durerà l'accoglenza doverosa" nei confronti dei profughi provenienti dall'Ucraina, quindi "occorre preparare altri mezzi e strumenti di accoglienza e di inserimento. L'Italia sta contribuendo molto fortemente ai meccanismi europei e delle Nazioni unite ed è un impegno molto grande, vi è stata un'ammirevole solidarietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale, insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - "Non sappiamo quanto durerà l'accoglenza doverosa" nei confronti deiprovenienti dall', quindi "occorre prepararee strumenti die di inserimento. L'Italia sta contribuendo molto fortemente ai meccanismi europei e delle Nazioni unite ed è un impegno molto grande, vi è stata un'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale, insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo.

