Ucraina | Florit Euam | Istituzioni giudiziarie non pronte ad entrare in Ue

Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Le Istituzioni giudiziarie ucraine non sono pronte ad entrare nell'Ue. La corruzione non riguarda solo i giudici ma ogni aspetto della macchina giudiziaria, che risente ancora di una vecchia mentalità, dove telephone justice o party justice dominavano, retaggio della cultura russa in Europa Orientale". Francesco Florit, giudice udinese, fino allo scorso maggio a capo in Ucraina dell'Unità giudiziale della missione consultiva dell'Unione europea (Euam - European Union Advisory Mission) interviene sul processo di accelerazione dell'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea ed all'Adnkronos afferma: "Gli ucraini stanno dimostrando adesso una dignità ed una fede nei valori europei che è straordinaria. Ci stanno dando una lezione ...

