Stellantis, il mercato statunitense spinge i ricavi del gruppo (+ 12%) ma le vendite a livello globale sono in calo (Di giovedì 5 maggio 2022) Il gruppo Stellantis ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in aumento del 12% a 41,4 miliardi di euro. L'incremento degli incassi dipende quasi esclusivamente dal mercato statunitense (Stellantis controlla i marchi Chrysler e Jeep portati in dote da Fca, ndr) dove i ricavi sono saliti di quasi 5 miliardi. In discesa viceversa il fatturato europeo che si contrae da 16 a 14,6 miliardi per effetto della discesa delle vendite: 201mila vetture in meno rispetto al primo trimestre del 2021. A livello globale le vendite scendono da 1 milione 752 mila a 1 milione 472mila auto. A frenare le consegne, spiega il gruppo, sono anche i persistenti ...

