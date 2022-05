Spara tre colpi di pistola per intimidire l’ex cognato (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – che aveva litigato con la sorella: è successo a Napoli dove un 22enne è denunciato carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e della stazione di Rione Traiano. Il giovane, già noto alle forze di polizia, è accusato di minaccia aggravata e detenzione illegale di armi ed esplosivi. Era nella sua auto quando intorno alle 13 di ieri è passato davanti al negozio di detersivi dell’ex marito della sorella. Ha estratto una pistola e ha esploso 3 colpi in aria. Poi è fuggito. La persona a cui è stata indirizzata la minaccia ha avvertito il 112 e raccontato tutto. I militari hanno subito identificato il giovane, già in passato fermato per tentato omicidio e rapina. Nella sua abitazione è stato trovato anche un ordigno esplosivo improvvisato del peso di 250 grammi. Secondo una prima ricostruzione, la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – che aveva litigato con la sorella: è successo a Napoli dove un 22enne è denunciato carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli e della stazione di Rione Traiano. Il giovane, già noto alle forze di polizia, è accusato di minaccia aggravata e detenzione illegale di armi ed esplosivi. Era nella sua auto quando intorno alle 13 di ieri è passato davanti al negozio di detersivi delmarito della sorella. Ha estratto unae ha esploso 3in aria. Poi è fuggito. La persona a cui è stata indirizzata la minaccia ha avvertito il 112 e raccontato tutto. I militari hanno subito identificato il giovane, già in passato fermato per tentato omicidio e rapina. Nella sua abitazione è stato trovato anche un ordigno esplosivo improvvisato del peso di 250 grammi. Secondo una prima ricostruzione, la ...

