Scoperta officina abusiva | sequestrato autolavaggio

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – Nell’ambito del piano di controlli predisposto dalla Polizia Locale per contrastare gli illeciti ambientali derivanti dal traffico di rifiuti, è stata potenziata la vigilanza su una serie di attività del settore delle officine meccaniche, carrozzerie, nonché gommisti e autolavaggi. L’ultimo intervento è stato eseguito ieri, in zona Corso Francia, dagli agenti della Polizia Locale del XV Gruppo Cassia, che hanno rilevato l’abuso in atto da parte di un’ attività di, il cui gestore esercitava irregolarmente anche comedi riparazione di autoveicoli. Il responsabile, cittadino di nazionalità straniera di 38 anni, è stato sanzionato per un totale di oltre 5.500 euro di sanzioni. Gli operanti hanno proceduto al sequestro di tutte le attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell’attività non autorizzata. Questo fa seguito ad un ...