Roma-Feyenoord, Finale Conference League 2022: quando si gioca? Data, programma, orario, tv e streaming (Di giovedì 5 maggio 2022) La Roma affronterà il Feyenoord nella Finale della Conference League 2022, la terza competizione europea per importanza. I giallorossi cercheranno di alzare al cielo la Coppa, per completare l’impresa dovranno battere la compagine olandese nell’atto conclusivo che andrà in scena mercoledì 25 maggio (ore 21.00) a Tirana (Albania). I capitolini, capaci di battere il Leicester in semiFinale, hanno tutte le carte in regola per completare la maglia, ma dovranno stare molto attenti agli avversari, giustizieri del Marsiglia. La Roma andrà alla caccia del terzo titolo europeo della sua storia dopo aver alzato al cielo la Coppa delle Fiere 1961 e la Coppa Anglo-Italiana 1972. I capitolini hanno perso le Finali della Coppa Campioni 1983 (contro il Liverpool in ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Laaffronterà ilnelladella, la terza competizione europea per importanza. I giallorossi cercheranno di alzare al cielo la Coppa, per completare l’impresa dovranno battere la compagine olandese nell’atto conclusivo che andrà in scena mercoledì 25 maggio (ore 21.00) a Tirana (Albania). I capitolini, capaci di battere il Leicester in semi, hanno tutte le carte in regola per completare la maglia, ma dovranno stare molto attenti agli avversari, giustizieri del Marsiglia. Laandrà alla caccia del terzo titolo europeo della sua storia dopo aver alzato al cielo la Coppa delle Fiere 1961 e la Coppa Anglo-Italiana 1972. I capitolini hanno perso le Finali della Coppa Campioni 1983 (contro il Liverpool in ...

