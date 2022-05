Roma Carta Identità Elettronica: open day sabato 7 Maggio (Di giovedì 5 maggio 2022) Prosegue la campagna di Roma Capitale per il rilascio e rinnovo delle carte d’Identità elettroniche volta a ridurre i tempi d’attesa del servizio. sabato 7 Maggio 2022 sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi IX, XIII e XIV. Municipio IX: la sede di Via Ignazio Silone sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 15.30 Municipio XIV: la sede di Piazza di S.Maria della Pietà 5 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Nella stessa giornata sono in funzione anche i 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino. Saranno aperti unicamente sabato 7 Maggio dalle 8.30 ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 maggio 2022) Prosegue la campagna diCapitale per il rilascio e rinnovo delle carte d’elettroniche volta a ridurre i tempi d’attesa del servizio.2022 sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi IX, XIII e XIV. Municipio IX: la sede di Via Ignazio Silone sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Municipio XIII: la sede di Via Aurelia 470 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 15.30 Municipio XIV: la sede di Piazza di S.Maria della Pietà 5 sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 16.00 Nella stessa giornata sono in funzione anche i 3 chioschi ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Mariare, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino. Saranno aperti unicamentedalle 8.30 ...

