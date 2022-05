Riforma catasto, trovato accordo con FI e Lega che esultano: no aumento tasse. Pd: non era previsto (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Carroccio annunci di essre pronto a sostenere il disegno di legge sul fisco se rimarranno flat tax e cedolare secca. Ottima notizia, commenta la leader di Fratelli d'Italia Meloni Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Carroccio annunci di essre pronto a sostenere il disegno di legge sul fisco se rimarranno flat tax e cedolare secca. Ottima notizia, commenta la leader di Fratelli d'Italia Meloni

Advertising

berlusconi : La casa è il frutto dei risparmi di una vita. Per questa ragione, dopo avere abolito l’Imu, ci siamo opposti ad una… - massimobitonci : 'Abbiamo chiesto di togliere il valore patrimoniale dalla riforma del catasto che significherebbe pagare più tasse… - elio_vito : Salvini e Tajani esultano, hanno ottenuto che nella riforma del catasto, dove non erano previsti aumenti delle tass… - GennaroSerra : RT @elio_vito: Salvini e Tajani esultano, hanno ottenuto che nella riforma del catasto, dove non erano previsti aumenti delle tasse sulla c… - strainer5 : RT @elio_vito: Salvini e Tajani esultano, hanno ottenuto che nella riforma del catasto, dove non erano previsti aumenti delle tasse sulla c… -