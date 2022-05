Questo «sacerdote ortodosso» non è stato rapito da «soldati della milizia territoriale ucraina» (Di giovedì 5 maggio 2022) Il 30 marzo 2022 su Facebook è stato pubblicato un filmato che mostra un sacerdote ortodosso strattonato da alcuni uomini e scortato fuori da una chiesa. Il video è accompagnato da un testo che recita: «soldati della milizia territoriale ucraina hanno aggredito un sacerdote durante la liturgia. In ucraina, nella città di Smela, nella regione di Cherkasy, uomini armati hanno sequestrato e trascinato fuori da una chiesa un sacerdote ortodosso. Secondo la versione preliminare, l’aggressione è dovuta al fatto che appartiene al Patriarcato di Mosca. Non si sa nulla del destino del sacerdote rapito». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto ... Leggi su facta.news (Di giovedì 5 maggio 2022) Il 30 marzo 2022 su Facebook èpubblicato un filmato che mostra unstrattonato da alcuni uomini e scortato fuori da una chiesa. Il video è accompagnato da un testo che recita: «hanno aggredito undurante la liturgia. In, nella città di Smela, nella regione di Cherkasy, uomini armati hanno sequestrato e trascinato fuori da una chiesa un. Secondo la versione preliminare, l’aggressione è dovuta al fatto che appartiene al Patriarcato di Mosca. Non si sa nulla del destino del». Si tratta di un filmato presentato senza il contesto ...

