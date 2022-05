Pulizie con aceto e bicarbonato, attenzione: non fate questo errore, può essere PERICOLOSO (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono due sostanze molto usate, in cucina e in casa. Un errore, però, potrebbe avere pesanti conseguenze: ecco cosa non si deve assolutamente fare Pulizie con aceto e bicarbonato (Pexels)Uno degli argomenti che oggi dominano il discorso pubblico è quello legato all’inquinamento. Il nostro stile di vita, infatti, ha un impatto drastico sul pianeta Terra, con conseguenze irreversibili per l’aria, l’acqua e il terreno. Per questo motivo, nel corso degli anni è stata fatta una grande sensibilizzazione verso l’abbandono di pratiche eccessivamente inquinanti, azioni che compiamo quotidianamente senza accorgercene. Una di queste è l’uso eccessivo di detersivi, spesso abbinati e adoperati in grandi quantità. Queste sostanze finiscono poi nelle acque reflue e le inquinano. Per questo motivo, ... Leggi su direttanews (Di giovedì 5 maggio 2022) Sono due sostanze molto usate, in cucina e in casa. Un, però, potrebbe avere pesanti conseguenze: ecco cosa non si deve assolutamente farecon(Pexels)Uno degli argomenti che oggi dominano il discorso pubblico è quello legato all’inquinamento. Il nostro stile di vita, infatti, ha un impatto drastico sul pianeta Terra, con conseguenze irreversibili per l’aria, l’acqua e il terreno. Permotivo, nel corso degli anni è stata fatta una grande sensibilizzazione verso l’abbandono di pratiche eccessivamente inquinanti, azioni che compiamo quotidianamente senza accorgercene. Una di queste è l’uso eccessivo di detersivi, spesso abbinati e adoperati in grandi quantità. Queste sostanze finiscono poi nelle acque reflue e le inquinano. Permotivo, ...

Advertising

girlwithcazzo : RT @capellidoroo: ALBE CHE HA CREATO UN’AMICIZIA CON IL SIGNORE CHE FA LE PULIZIE IN STUDIO #Amici21 - Aurora986050062 : @Klod980401841 Che poi ha detto 'pensavo che non se ne accorgesse nessuno' e intanto mise un tweet qua con scritto… - sansfarallan : @AlexBazzaro Non è che potessero fare molto altro: dopotutto sono esecutori pagati come decisori Una donna delle p… - AdryLuc13 : @PiramideRossa Impresa pulizie 3,80 euro a ora / in campagna 40 euro a giornata/ Battista 450 euro al mese 7 giorni… - strasottona : RT @capellidoroo: ALBE CHE HA CREATO UN’AMICIZIA CON IL SIGNORE CHE FA LE PULIZIE IN STUDIO #Amici21 -