Peste suina, Coldiretti: primo caso a Roma, intervenire subito (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Serve responsabilità delle Istituzioni per un intervento immediato al contenimento della popolazione dei cinghiali che hanno invaso campagne e città fino alla Capitale con danni economici per gli allevatori e rischi per la sicurezza dei cittadini”. Così il presidente della Coldiretti Ettore Prandini sul primo caso di Peste suina africana (Psa) rilevato a Roma, molto lontano dai focolai accertati tra Piemonte e Liguria. “Abbiamo più volte evidenziato – afferma Prandini – il rischio della diffusione della Peste suina Africana attraverso i cinghiali e la necessità della loro riduzione numerica attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo della legge 157/92 con l’articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “Serve responsabilità delle Istituzioni per un intervento immediato al contenimento della popolazione dei cinghiali che hanno invaso campagne e città fino alla Capitale con danni economici per gli allevatori e rischi per la sicurezza dei cittadini”. Così il presidente dellaEttore Prandini suldiafricana (Psa) rilevato a, molto lontano dai focolai accertati tra Piemonte e Liguria. “Abbiamo più volte evidenziato – afferma Prandini – il rischio della diffusione dellaAfricana attraverso i cinghiali e la necessità della loro riduzione numerica attraverso le attività venatorie, le azioni di controllo della legge 157/92 con l’articolo 19 e le azioni programmabili nella rete delle aree ...

