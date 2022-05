Peschiera Borromeo, tolleranza zero contro le discariche abusive: la Polizia Locale intensifica i controlli (Di giovedì 5 maggio 2022) Appello dell’Amministrazione Comunale finalizzato a contrastare l’abbandono dei rifiuti. Accosa (vicesindaco): «Non faremo passare il messaggio che questa sia terra di nessuno» Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 5 maggio 2022) Appello dell’Amministrazione Comunale finalizzato a contrastare l’abbandono dei rifiuti. Accosa (vicesindaco): «Non faremo passare il messaggio che questa sia terra di nessuno»

