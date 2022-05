Papa Francesco in sedia a rotelle ad un evento: le condizioni fisiche del Pontefice, le sue parole (Di giovedì 5 maggio 2022) Le condizioni di salute di Papa Francesco, da giorni, non sono ottimali. Il Pontefice ha già dovuto in precedenza disdire impegni che prevedevano la sua presenza fisica, ed è noto che stia lottando con delle problematiche legate ad un ginocchio. Ora, la situazione pare lievemente peggiorata: Papa Francesco ha dovuto infatti utilizzare una sedia a rotelle per spostarsi, in quanto camminare potrebbe peggiorare la sua situazione in maniera sensibile. Il Papa soffre infatti da tempo di una forma di artrosi che lo ha già costretto in passato a rinunciare a viaggi ed impegni. Papa Bergoglio e i dolori al ginocchio: stop alle camminate A quanto pare, da giorni i dolori al ginocchio di Papa Bergoglio ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 5 maggio 2022) Ledi salute di, da giorni, non sono ottimali. Ilha già dovuto in precedenza disdire impegni che prevedevano la sua presenza fisica, ed è noto che stia lottando con delle problematiche legate ad un ginocchio. Ora, la situazione pare lievemente peggiorata:ha dovuto infatti utilizzare unaper spostarsi, in quanto camminare potrebbe peggiorare la sua situazione in maniera sensibile. Ilsoffre infatti da tempo di una forma di artrosi che lo ha già costretto in passato a rinunciare a viaggi ed impegni.Bergoglio e i dolori al ginocchio: stop alle camminate A quanto pare, da giorni i dolori al ginocchio diBergoglio ...

Advertising

Avvenire_Nei : #Ucraina Impagliazzo: dal #Papa grande coraggio, sono a Mosca i destini della guerra - fattoquotidiano : Il Papa critica la Nato 'Abbaia contro Mosca', e vuole vedere Putin - repubblica : Ville, yacht e orologi di lusso: i segreti del patriarca Kirill e l'attacco a papa Francesco [dalla nostra inviata… - VatiVision : Papa Francesco arriva in carrozzina a un incontro in Vaticano. Sorridente e in buono stato fisico ma spinto su una… - QdSit : Spinto su una carrozzina. Così si è presentato Papa Francesco, all'Assemblea plenaria dell'Unione Internazionale de… -