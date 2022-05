Kim Kardashian ha perso 7 chili in 3 settimane per indossare l'abito di Marilyn. Ma è una cosa sana? (Di giovedì 5 maggio 2022) Solo ricorrendo a una dieta drastica la star del reality ha potuto presentarsi al Met Gala edizione 2022 con un abito iconico della celebre diva. Un dimagrimento veloce che nonostante l'apparente risultato non ha nulla di benefico e che, al contrario, può causare in chi lo pratica un pericoloso «effetto boomerang». Parola di nutrizionista Leggi su vanityfair (Di giovedì 5 maggio 2022) Solo ricorrendo a una dieta drastica la star del reality ha potuto presentarsi al Met Gala edizione 2022 con uniconico della celebre diva. Un dimagrimento veloce che nonostante l'apparente risultato non ha nulla di benefico e che, al contrario, può causare in chi lo pratica un pericoloso «effetto boomerang». Parola di nutrizionista

