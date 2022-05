IV | Anzaldi | falsi manifesti Lega su termovalorizzatore

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Laha tappezzato Roma consul: se il Comune finalmente si sta muovendo è grazie al coraggio del sindaco Gualtieri, che ha il pieno sostegno di Italia Viva su questo, non certo grazie allache sta all’opposizione”. Lo scrive su Facebook il deputato di Italia Viva Michele, che pubblica uno deifirmatiche riportano: “Sì al, lafa pulizia, Basta Pd, Basta Zingaretti”. “Su una questione così delicata- prosegue- per la Capitale, come la gestione dei rifiuti, sarebbe opportuno che le forze politiche mantenessero massima serietà e procedessero unite, anche per contrastare le fake news di chi, come il ...