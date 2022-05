Ilary Blasi mette il punto alla separazione con Francesco Totti: tutta la verità (Di giovedì 5 maggio 2022) La coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto sognare tantissimi fan. Qualche mese fa si è parlato di un imminente divorzio: ecco tutta la verità La carriera di Ilary Blasi nel mondo dello spettacolo è iniziata sin da bambina. A soli tre anni con la sua famiglia è apparsa nella pubblicità dell’Olio Cuore, da lì la partecipazione a diverse campagne pubblicitarie come: Cicciobello, Renault, Barilla, Balocco e Findus. Ilary Blasi e Francesco Totti (Foto Web)Sempre da bambina ha girato alcuni film, tra cui: Da Grande, La dolce casa degli orrori e Fiori di zucca. Nel 1998, a 17 anni, partecipa a Miss Italia e dopo numeri provini e casting con esito negativo, ... Leggi su kronic (Di giovedì 5 maggio 2022) La coppia formata daha fatto sognare tantissimi fan. Qualche mese fa si è parlato di un imminente divorzio: eccolaLa carriera dinel mondo dello spettacolo è iniziata sin da bambina. A soli tre anni con la sua famiglia è apparsa nella pubblicità dell’Olio Cuore, da lì la partecipazione a diverse campagne pubblicitarie come: Cicciobello, Renault, Barilla, Balocco e Findus.(Foto Web)Sempre da bambina ha girato alcuni film, tra cui: Da Grande, La dolce casa degli orrori e Fiori di zucca. Nel 1998, a 17 anni, partecipa a Miss Italia e dopo numeri provini e casting con esito negativo, ...

