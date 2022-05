I dipendenti Apple non vogliono tornare in ufficio (Di giovedì 5 maggio 2022) "Non vendiamo i dispositivi proprio per lo smart working?" "Diciamo a tutti i clienti quanto siano eccezionali i nostri prodotti per il lavoro a distanza, ma noi non possiamo usarli” Leggi su it.mashable (Di giovedì 5 maggio 2022) "Non vendiamo i dispositivi proprio per lo smart working?" "Diciamo a tutti i clienti quanto siano eccezionali i nostri prodotti per il lavoro a distanza, ma noi non possiamo usarli”

Advertising

ItaliaStartUp_ : I dipendenti Apple non vogliono tornare in ufficio - andreastoolbox : #Ritorno in ufficio: i dipendenti di Apple chiedono più flessibilità | Wired Italia - AvatarNemo : I dipendenti Apple non vogliono tornare in ufficio - MashableItalia : I dipendenti Apple non vogliono tornare in ufficio - TradeManager_it : RT @datamanager_it: I dipendenti Apple criticano il ritorno in ufficio -