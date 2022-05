Giro d’Italia 2022, i bookmakers hanno deciso: ecco chi potrebbe vincere (Di giovedì 5 maggio 2022) Giro d’Italia 2022 ormai pronto a spiccare il volo da Budapest. A poche ore dall’inizio della 105a edizione, sono pronti i nomi sui quali i principali bookmakers ritengono di concentrare l’attenzione nelle prossime settimane. Pochi gli italiani. Così l’elenco dei favoriti. Richard Carapaz possibile vincitore del Giro d’Italia 2022 Il nome più “caldo” per la vittoria finale del Giro d’Italia 2022, è certamente quello dell’ecuadoriano Richard Carapaz, già vincitore nel 2019 e che in questa circostanza vestirà la maglia della INEOS Grenadiers. Il ciclista 28enne lo scorso anno ha trionfato nel tour della Svizzera, oltre che ai Giochi Olimpici e si è preso il terzo posto nel Tour de France. Nei primi mesi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022)ormai pronto a spiccare il volo da Budapest. A poche ore dall’inizio della 105a edizione, sono pronti i nomi sui quali i principaliritengono di concentrare l’attenzione nelle prossime settimane. Pochi gli italiani. Così l’elenco dei favoriti. Richard Carapaz possibile vincitore delIl nome più “caldo” per la vittoria finale del, è certamente quello dell’ecuadoriano Richard Carapaz, già vincitore nel 2019 e che in questa circostanza vestirà la maglia della INEOS Grenadiers. Il ciclista 28enne lo scorso anno ha trionfato nel tour della Svizzera, oltre che ai Giochi Olimpici e si è preso il terzo posto nel Tour de France. Nei primi mesi di ...

