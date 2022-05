F1, Damon Hill: “Mi aspetto una risposta della Ferrari a Miami, dopo Imola” (Di giovedì 5 maggio 2022) Il conto alla rovescia sta per finire e l’appuntamento di Miami è sempre più vicino. Il quinto round del Mondiale 2022 di F1 è ormai alle porte e in Florida piloti e team saranno costretti ad adattarsi a un contesto non semplice. Si parla di un circuito inedito e per questo le scuderie dovranno sfruttare al meglio i dati al simulatore per trovare nel più breve tempo possibile il giusto bilanciamento. Una pista complicata quella degli States, con parti super veloci e altre molto lente e doversi districare tra velocità sul dritto e nelle curve strette non sarà affatto facile. La Ferrari si augura di avere un comportamento simile a quello di Melbourne, dove Charles Lecler dominò la scena. A Imola, infatti, la Red Bull ha messo a segno un duro colpo e la doppietta Verstappen/Perez ha lasciato il segno. Ci si attende una reazione del team ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Il conto alla rovescia sta per finire e l’appuntamento diè sempre più vicino. Il quinto round del Mondiale 2022 di F1 è ormai alle porte e in Florida piloti e team saranno costretti ad adattarsi a un contesto non semplice. Si parla di un circuito inedito e per questo le scuderie dovranno sfruttare al meglio i dati al simulatore per trovare nel più breve tempo possibile il giusto bilanciamento. Una pista complicata quella degli States, con parti super veloci e altre molto lente e doversi districare tra velocità sul dritto e nelle curve strette non sarà affatto facile. Lasi augura di avere un comportamento simile a quello di Melbourne, dove Charles Lecler dominò la scena. A, infatti, la Red Bull ha messo a segno un duro colpo e la doppietta Verstappen/Perez ha lasciato il segno. Ci si attende una reazione del team ...

