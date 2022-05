Blitz a Nola in nota macelleria: sotto chiave carne e uova “fuorilegge” (Di giovedì 5 maggio 2022) Controlli a tappetto dei carabinieri forestali sulla sicurezza alimentare del consumatore. A Nola sotto chiave 35 chili di carni e uova fuorilegge. Nola, sotto sequestro 35 chili di carne fuorilegge A mettere a segno l’operazione i militari della stazione forestale di RoccaraiNola. Nel mirino degli uomini della Benemerita un’attività commerciale di Nola. Durante un’ispezione in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Controlli a tappetto dei carabinieri forestali sulla sicurezza alimentare del consumatore. A35 chili di carni esequestro 35 chili diA mettere a segno l’operazione i militari della stazione forestale di Roccarai. Nel mirino degli uomini della Benemerita un’attività commerciale di. Durante un’ispezione in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

