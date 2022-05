Ancelotti esulta: "In questo club non ti arrendi mai, neanche quando sembra tutto finito" (Di giovedì 5 maggio 2022) Carlo Ancelotti ha esultato ai microfoni nel post partita dell'incredibile match tra il suo Real Madrid e il Manchester City, terminato 3-1 con la rimonta dei blancos che sono volati in finale: “La... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 5 maggio 2022) Carlohato ai microfoni nel post partita dell'incredibile match tra il suo Real Madrid e il Manchester City, terminato 3-1 con la rimonta dei blancos che sono volati in finale: “La...

Advertising

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Ancelotti esulta: 'In questo club non ti arrendi mai, neanche quando sembra tutto finito' #RealMadridManchesterCity ht… - Pall_Gonfiato : #Ancelotti esulta: 'In questo club non ti arrendi mai, neanche quando sembra tutto finito'… - FrancoMater2 : Ai lecchini di #Ancelotti: il #Real ha una rosa spaventosa. A #Guardiola: sei un coglione. A chi esulta per il… -