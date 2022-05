Uomini e Donne: Ilie Maneschi Svela Perchè è Finita con Ida Platano! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Uomini e Donne: Ilie Maneschi, pretendente di Ida Platano, è scomparso dalla trasmissione dopo essere apparso per qualche puntata. In un’intervista racconta esattamente cosa è successo e come è Finita con Ida… A Uomini e Donne, sono stati diversi i pretendenti che si sono succeduti per Ida Platano anche nell’ultimo periodo. Tra questi c’è anche Ilie Maneschi, che era stato presente per qualche puntata proprio per corteggiare la dama. Improvvisamente, però, l’uomo è sparito dalla trasmissione e non sono state nemmeno delle spiegazioni chiare sul suo abbandono. Ilie si è espresso e durante un’intervista ha parlato della vicenda. Uomini e Donne: Ilie racconta cosa è ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 4 maggio 2022), pretendente di Ida Platano, è scomparso dalla trasmissione dopo essere apparso per qualche puntata. In un’intervista racconta esattamente cosa è successo e come ècon Ida… A, sono stati diversi i pretendenti che si sono succeduti per Ida Platano anche nell’ultimo periodo. Tra questi c’è anche, che era stato presente per qualche puntata proprio per corteggiare la dama. Improvvisamente, però, l’uomo è sparito dalla trasmissione e non sono state nemmeno delle spiegazioni chiare sul suo abbandono.si è espresso e durante un’intervista ha parlato della vicenda.racconta cosa è ...

Advertising

robertapinotti : Oggi alla celebrazione del 161° anniversario dell’@Esercito. Come sempre, anche in questi anni difficili la dedizio… - IsraelinItaly : I volti delle vittime del #terrorismo: uomini, donne e bambini la cui vita è stata brutalmente spezzata dall'odio.… - TeresaBellanova : Siamo fieri degli uomini e delle donne del nostro @Esercito. Orgogliosi di competenze militari e civili maturate e… - zazoomblog : Uomini e Donne Diego e Aneta se ne vanno dopo una discussione con gli opinionisti - #Uomini #Donne #Diego #Aneta… - GMarcuccio : RT @GiorgiaMeloni: Gabbie per non far uscire la gente, galera per chi protesta, uomini e donne trovati morti suicidi in casa: oggi i cittad… -