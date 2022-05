Udienza Generale 5 maggio | Papa Francesco | “La fede non è una cosa per vecchi”

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 4 maggio 2022) In occasione dell’in Piazza San Pietro, di mercoledì 5parla ancora del valore dellaaia. Aili e pellegrini provenienti da ogni parte del mondo il Santo Padre ricorda l’importanza che gli anziani hanno nella cultura, anche se spesso non sono considerati. In un clima culturale che oggi è solcato da guerre, povertà e tanta diseguaglianza,torna a ribadire l’importanza che il valore dellaaia contiene per stabilire una cultura del dialogo; e lo fa nella catechesi appartenente al ciclo dedicato agli anziani. Il dialogo al quale il Santo Padre aspira è, soprattutto, quello tra generazioni: tra giovani e anziani; così ritorna a ricordare anche ...