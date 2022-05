Regione Lazio | al via la legge sulla parità salariale tra uomini e donne

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Parte latra.”. Lo annuncia il Presidente dellaNicola Zingaretti, commentando l’approvazione in Giunta del Regolamento regionale, in attuazione e integrazione dellaregionale 10 giugno 2021, n. 7, “Disposizioni per la promozione dellaretributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle”. Il Regolamento prevede: le modalità e i criteri per l’iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l’aggiornamento del Registro delle aziende virtuose che attuano la ...

scpolitichesap : RT @SapienzaRoma: ??????? Risiedi nel Lazio e vuoi fare un dottorato con borsa alla Sapienza? È online il 'Bando aggiunto di ammissione a 32 p… - Bruno54893113 : @ale_villarosa Perchè a fianco? Lo farà dentro al Colosseo, così da fuori non si vede niente, anche se si sentirà f… - quotidianolazio : Regione Lazio, Carborem vince la Open Innovation Challenge: la premiazione - - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-05-2022 - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: A Roma nasce il primo Sky Park, sport e cultura sfiorando il cielo. Nuova piazza nel V municipio, riqualificato parcheggi… -

NewTuscia

La proposta, durante questo weekend nei boschi del Parco Nazionale d'Abruzzo,e Molise, è di ... Centro di Educazione Ambientale e Organismo di Formazione riconosciuti dallaAbruzzo con ...Nonostante l'assenza di aiuti statali mirati a offrire un sostegno per le spese relative alla realizzazione del matrimonio e della cerimonia, laha pubblicato il bando che prende il ... Regione Lazio, Carborem vince la Open Innovation Challenge | Newtuscia Italia “Prosegue l’azione della Regione per contrastare il disagio abitativo nei vari Comuni del Lazio: oggi abbiamo riprogrammato dei fondi bloccati da tanti per progetti mai partiti. I responsabili ...La premiazione Sono stati premiati il 3 maggio presso la sede di Wegil a Roma, i vincitori della challenge “Circular economy and environmental sustainability in the poultry supply chain” lanciata ...