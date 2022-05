Porti, Monti: "Palermo meritava porta d'ingresso dal mare e non un suk" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Palermo, 4 mag. (Adnkronos) - "Oggi inauguriamo il nuovo Terminal del porto di Palermo, un'ulteriore tappa nel processo di riqualificazione del nostro porto. Palermo meritava una struttura così, meritava che il suo porto fosse una porta di ingresso da mare di una città meravigliosa e non un suk". Così il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare della Sicilia Occidentale Pasqualino Monti a margine dell'inaugurazione del nuovo Terminal del porto di Palermo in cui i passeggeri potranno accedere dai primi di giugno. "Sono 9500 metri quadrati di strutture moderne, tecnologicamente avanzate, che rispondono alle esigenze del mercato e che saranno gestite da una società, la West Sicily Gate, che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022), 4 mag. (Adnkronos) - "Oggi inauguriamo il nuovo Terminal del porto di, un'ulteriore tappa nel processo di riqualificazione del nostro porto.una struttura così,che il suo porto fosse unadidadi una città meravigliosa e non un suk". Così il presidente dell'Autorità di Sistema portuale deldella Sicilia Occidentale Pasqualinoa margine dell'inaugurazione del nuovo Terminal del porto diin cui i passeggeri potranno accedere dai primi di giugno. "Sono 9500 metri quadrati di strutture moderne, tecnologicamente avanzate, che rispondono alle esigenze del mercato e che saranno gestite da una società, la West Sicily Gate, che ...

