Phoenix-Dallas stanotte in tv: orario e diretta streaming gara-2 semifinale playoff Nba 2021/2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'orario e le indicazioni per vedere in diretta Phoenix Suns-Dallas Mavericks, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff di Nba 2021/2022. gara-1 ha visto prevalere i Suns, che nel secondo tempo hanno quasi rischiato di vanificare tutto subendo la rimonta dei Mavericks che si è fermata sul -7 (121-114). La palla a due della partita è fissata alle ore 04:00 della notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio, con l'incontro che sarà visibile in diretta streaming l'Nba League Pass disponibile al seguente link. CALENDARIO e RISULTATI TABELLONE e ACCOPPIAMENTI playoff SportFace.

