Nicola: “Sfida importante, vogliamo compiere un altro passo verso il sogno” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Davide Nicola ha presentato l’importante confronto salvezza con il Venezia in programma domani alle ore 18 all’Arechi. L’allenatore della Salernitana ha affrontato vari temi nella conferenza stampa della vigilia ribadendo l’importanza di proseguire con la stessa mentalità nel cammino finora percorso. Le sue parole: Assenti – “Non ci sarà ancora Ribery, così come Ranieri. Per il resto devo confrontarmi con i medici per capire chi sarà della partita”. Lavoro – “Continuiamo a lavorare su quello che per noi è necessario per esprimere un certo modo di giocare e per darci più soluzioni all’interno della singola partita. Da questo punto di vista i ragazzi in alcune gare sono riusciti a fare molto bene. In una singola partita ce la siamo giocata con tutte, ogni partita ha una sua difficoltà. Non solo quelle con le prime ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Davideha presentato l’confronto salvezza con il Venezia in programma domani alle ore 18 all’Arechi. L’allenatore della Salernitana ha affrontato vari temi nella conferenza stampa della vigilia ribadendo l’importanza di proseguire con la stessa mentalità nel cammino finora percorso. Le sue parole: Assenti – “Non ci sarà ancora Ribery, così come Ranieri. Per il resto devo confrontarmi con i medici per capire chi sarà della partita”. Lavoro – “Continuiamo a lavorare su quello che per noi è necessario per esprimere un certo modo di giocare e per darci più soluzioni all’interno della singola partita. Da questo punto di vista i ragazzi in alcune gare sono riusciti a fare molto bene. In una singola partita ce la siamo giocata con tutte, ogni partita ha una sua difficoltà. Non solo quelle con le prime ...

