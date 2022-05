Nasce la Casa museo di?Enrico Caruso (Di mercoledì 4 maggio 2022) di Manuela De Rosa Napoli è stracolma di storia e di arte, questo è noto quasi a tutti. Nella nostra amata città sono nati grandi artisti, scienziati e filosofi. Mettere in evidenza le importanti peculiarità di una città a vocazione turistica, sarebbe dovere delle istituzioni. “Capita” invece che troppo spesso tocca ai privati farsi carico di queste belle iniziative. In particolare parliamo del più grande Tenore appartenuto alla storia, Enrico Caruso che, nato a Napoli, dovette cercare fama all’estero, per poi tornare da trionfatore nel territorio da cui ebbe i natali. Nel quartiere di San Giovanniello c’è una Casa piccola ma molto importante che, è stata dimora dell’infanzia del grande artista e della sua numerosa famiglia. Sulla strada di via Santi Giovanni e Paolo al numero sette, c’è un Piccolo balcone che sul lato sinistro espone una lastra incisa ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 4 maggio 2022) di Manuela De Rosa Napoli è stracolma di storia e di arte, questo è noto quasi a tutti. Nella nostra amata città sono nati grandi artisti, scienziati e filosofi. Mettere in evidenza le importanti peculiarità di una città a vocazione turistica, sarebbe dovere delle istituzioni. “Capita” invece che troppo spesso tocca ai privati farsi carico di queste belle iniziative. In particolare parliamo del più grande Tenore appartenuto alla storia, Enricoche, nato a Napoli, dovette cercare fama all’estero, per poi tornare da trionfatore nel territorio da cui ebbe i natali. Nel quartiere di San Giovanniello c’è unapiccola ma molto importante che, è stata dimora dell’infanzia del grande artista e della sua numerosa famiglia. Sulla strada di via Santi Giovanni e Paolo al numero sette, c’è un Piccolo balcone che sul lato sinistro espone una lastra incisa ...

