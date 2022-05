«L’Operazione Speciale di Putin? Ci fermeremo al confine con la Polonia» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pjotr Tolstoj, trisnipote dell’autore di Guerra e Pace, è vicepresidente della Duma in Russia. E in un’intervista rilasciata a Repubblica fa il suo pronostico sulla guerra in Ucraina: «Penso che finiremo quando arriveremo al confine con la Polonia». All’inviata Rosalba Castelletti Tolstoj dice che la data del 9 maggio, circolata negli ultimi tempi e citata persino dal Papa, non è quella della fine della guerra di Putin: «L’Operazione Speciale sarà conclusa quando l’Ucraina sarà totalmente denazificata e smilitarizzata, vale a dire quando non rappresenterà più una minaccia militare per la Federazione Russa e non ci sarà più la possibilità di trasformarla in una anti-Russia come l’Occidente ha cercato di fare negli ultimi 30 anni». Il nazismo in Ucraina Tolstoj spiega che «in Ucraina c’è un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pjotr Tolstoj, trisnipote dell’autore di Guerra e Pace, è vicepresidente della Duma in Russia. E in un’intervista rilasciata a Repubblica fa il suo pronostico sulla guerra in Ucraina: «Penso che finiremo quando arriveremo alcon la». All’inviata Rosalba Castelletti Tolstoj dice che la data del 9 maggio, circolata negli ultimi tempi e citata persino dal Papa, non è quella della fine della guerra di: «sarà conclusa quando l’Ucraina sarà totalmente denazificata e smilitarizzata, vale a dire quando non rappresenterà più una minaccia militare per la Federazione Russa e non ci sarà più la possibilità di trasformarla in una anti-Russia come l’Occidente ha cercato di fare negli ultimi 30 anni». Il nazismo in Ucraina Tolstoj spiega che «in Ucraina c’è un ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo La giornalista russa Yulia Vityazeva ripropone le tesi russe sulla cosiddetta 'operazione militare spec… - diMartedi : #Fridrikhson su #Ucraina: 'La Nato ha fatto operazioni in Iraq, ha aiutato il governo islamico, ha portato alla cri… - GiovaQuez : Solovyev: 'Questa non è una guerra ma un'operazione militare speciale perché Putin non ha mai avuto intenzione di o… - attilio2000 : «L'Operazione Speciale di Putin? Ci fermeremo al confine con la Polonia» - Open Ecco quando si fermerà “l’operazio… - GuidovicAnton : ?Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confuso l'Ucraina con la Russia durante un discorso in una fabbrica d… -

"L'Operazione Speciale di Putin Ci fermeremo al confine con la Polonia" All'inviata Rosalba Castelletti Tolstoj dice che la data del 9 maggio, circolata negli ultimi tempi e citata persino dal Papa , non è quella della fine della guerra di Putin : "L'Operazione Speciale ... LE TRE ILLUSIONI DI PUTIN NELLA GUERRA IN UCRAINA E tuttavia adesso per effetto della "operazione speciale" sono ...tranquillamente fino a quando Putin non ha iniziato ad invadere l'... Open All'inviata Rosalba Castelletti Tolstoj dice che la data del 9 maggio, circolata negli ultimi tempi e citata persino dal Papa , non è quella della fine della guerra di Putin : "...E tuttavia adesso per effetto della "" sono ...tranquillamente fino a quando Putin non ha iniziato ad invadere'... «L’Operazione Speciale di Putin Ci fermeremo al confine con la Polonia»