Levante allatta per strada la sua Alma Futura: “Atti splendidi in luogo pubblico” (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cantante non perde occasione per mostrare Attimi di vita con la sua piccola. La sua quotidità è stata stravolta in positivo e lei lo grida al mondo attraverso i social. Apasseggio con la figlia Alma Futura e se la fame chiama, mamma Levante non perde tempo e sfama la sua piccolina per strada defidendolo Leggi su vitadavips.myblog (Di mercoledì 4 maggio 2022) La cantante non perde occasione per mostraremi di vita con la sua piccola. La sua quotidità è stata stravolta in positivo e lei lo grida al mondo attraverso i social. Apasseggio con la figliae se la fame chiama, mammanon perde tempo e sfama la sua piccolina perdefidendolo

Advertising

zazoomblog : Levante allatta per strada la sua Alma Futura: Atti splendidi in luogo pubblico - #Levante #allatta #strada… - telodogratis : Levante allatta per strada la sua Alma Futura: “Atti splendidi in luogo pubblico” -