La Corea del Nord lancia un missile balistico, Tokyo risponde: 'Minaccia per la pace' (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, poco dopo le cinque del mattino in Italia, secondo quanto riferito dal Comando congiunto sudCoreano. Il missile ha viaggiato per 470 chilometri

