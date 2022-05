Inter-Inzaghi: avanti assieme (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il matrimonio Inter-Inzaghi continuerà. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il domani del tecnico nerazzurro non sembra essere in discussione, a prescindere da come andrà la stagione. Anche le parole di Marotta nei giorni precedenti rafforzano questa soluzione. Inter-Inzaghi: nuovo contratto fino al 2024? L’attuale contratto del tecnico scade nel 2023. L’idea del club è quello di rinnovare il tecnico fino al 2024, eventualmente aggiungendo un opzione per il 2025. L’intesa tra le parti sarebbe questa, ma oltretutto conferma la grande fiducia che la dirigenza Interista nutre nei confronti dell’ex Lazio. Per quanto riguarda l’ingaggio, Simone Inzaghi percepisce quattro milioni netti a stagione. Con il nuovo accordo lo stipendio sarà portato a 5,5 milioni netti a stagione. La firma ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il matrimoniocontinuerà. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il domani del tecnico nerazzurro non sembra essere in discussione, a prescindere da come andrà la stagione. Anche le parole di Marotta nei giorni precedenti rafforzano questa soluzione.: nuovo contratto fino al 2024? L’attuale contratto del tecnico scade nel 2023. L’idea del club è quello di rinnovare il tecnico fino al 2024, eventualmente aggiungendo un opzione per il 2025. L’intesa tra le parti sarebbe questa, ma oltretutto conferma la grande fiducia che la dirigenzaista nutre nei confronti dell’ex Lazio. Per quanto riguarda l’ingaggio, Simonepercepisce quattro milioni netti a stagione. Con il nuovo accordo lo stipendio sarà portato a 5,5 milioni netti a stagione. La firma ...

Advertising

capuanogio : Prima della trasferta a Udine c'è stato un nuovo contatto tra #Dybala e l'#Inter. L'argentino ha dato il suo ok a… - SimoneTogna : Da TuttoSport: l’oro di #inzaghi, dai 5 acquisti 65 milioni in più. Esplosione per #calhanoglu e #dumfries. Il salt… - FBiasin : #Sacchi (gazza): 'L'#Inter è la più forte ma gioca un calcio antico, Anni 60. Lo fa bene, ma è un calcio che a live… - planetwin365ita : ??Sempre 2 i punti che staccano i #nerazzurri dai cugini milanesi e un'occasione da non lasciarsi scappare contro l'… - GloriaSartorio : L'#Inter e #Inzaghi hanno un'idea: avanti insieme fino al 2025 -