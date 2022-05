Incidente sul lavoro, 53enne cade da un’impalcatura e muore sul colpo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Drammatico Incidente sul lavoro a Salve, comune in provincia di Lecce: 53enne cade da un’impalcatura e muore sul colpo. Tutti i dettagli. Tragico Incidente sul lavoro accaduto nel corso della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 4 maggio 2022) Drammaticosula Salve, comune in provincia di Lecce:dasul. Tutti i dettagli. Tragicosulaccaduto nel corso della… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

RaiNews : Ennesima tragedia sul luogo di lavoro. In provincia di Lecce un uomo è caduto da un ponteggio alto sei metri. Per l… - fattoquotidiano : Un operaio di 53 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Salve, in provincia di Lecce - infoitinterno : Cade da impalcatura e muore: incidente sul lavoro a Salve