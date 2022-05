Genoa | Blazquez svela | «Non vendiamo per necessità Su Cambiaso…»

Leggi su calcionews24

Andres Blazquez, amministratore delegato del Genoa, ha parlato delle mosse di mercato rossoblù nella sua intervista al Secolo XIX Andres Blazquez, ad del Genoa, ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX del mercato rossoblù. LE PAROLE – «Non dobbiamo vendere per forza, a gennaio abbiamo ricevuto un'offerta per Cambiaso che da sola ci avrebbe finanziato il mercato e non ci avrebbe costretto a immettere subito denaro fresco. Abbiamo preferito mettere denaro piuttosto che cedere Cambiaso».