E alla fine Media For Europe dovrà pagare di più per riprendersi Mediaset España (Di mercoledì 4 maggio 2022) Berlusconi addolcisce l'Opa su Mediaset con un dividendo Expansiòn, pagina 22, di Roberto Casado. L'impatto che il pagamento di un dividendo da parte di una società sotto un'offerta pubblica di acquisto ha sul prezzo della transazione è stato reso chiaro all'inizio della battaglia per Endesa nel 2005. L'allora presidente della Commissione Nazionale del Mercato dei Titoli (CNMV), Manuel Conthe, ha spiegato che la società che ha un'offerta pubblica di acquisto in corso può adeguare il corrispettivo al ribasso, per un importo equivalente al flusso di cassa in uscita dalla distribuzione della remunerazione agli azionisti della società target. «Una pecora incinta non è la stessa cosa di un agnello che ha partorito», ha detto il supervisore. Nell'attuale offerta pubblica di acquisto di MediaforEurope (MfE) per ...

