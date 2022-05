Dalla Regione Lazio via libera per 21 nuovi case Ater a Santa Marinella

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 maggio 2022)– “La Giunta regionale ha approvato la deper la riprogrammazione dei fondi destinati all’di Civitavecchia per interventi di edilizia sovvenzionata. In particolare, le risorse ammontano a oltre 2,8 milioni di euro e verranno impiegati dall’per l’acquisto di 21appartamenti in località Elcetina, nel Comune di, che provvederà poi ad assegnarli alle famiglie in graduatoria. In questi anni il piano di interventi sostenuto dall’Amministrazione regionale sulle politiche abitative ha interessato anche l’di Civitavecchia, che tra progetti completati e programmati prevede un impegno complessivo di circa 85,5 milioni di euro per oltre 650 alloggi da realizzare o ristrutturare. “Prosegue ...