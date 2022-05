Calcio | Celta Vigo Abusi sessuali | condanna di 4 anni per Santi Mina

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CELTA VIGO - Santi Mina condannato a 4 anni di carcere - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CELTA VIGO - Santi Mina condannato a 4 anni di carcere - susydigennaro : RT @napolimagazine: CELTA VIGO - Santi Mina condannato a 4 anni di carcere - napolimagazine : CELTA VIGO - Santi Mina condannato a 4 anni di carcere - apetrazzuolo : CELTA VIGO - Santi Mina condannato a 4 anni di carcere -

L'Alta Corte di Almeria (Spagna) ha condannato il calciatore Santi Mina, attaccante delVigo, a quattro anni di carcere, per abuso sessuale su una donna. Lo riporta Marca. L'episodio risale al 18 giugno 2017 e avvenne a Mojácar (Almería). Il tribunale presieduto dal giudice Társila ...In un comunicato stampa ilVigo ha preso posizione sulla sentenza del tribunale di Almeria che ha condannato il giocatore Santi Mina a quattro anni di carcere per abusi sessuali nei confronti ...(ANSA) - ROMA, 04 MAG - L'Alta Corte di Almeria (Spagna) ha condannato il calciatore Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, a quattro anni di carcere, per abuso sessuale su una donna. Lo riporta ...Santi Mina, attaccante 26enne spagnolo del Celta Vigo, è stato condannato oggi dalla Corte di Almeria a quattro anni di carcere per il reato di abuso sessuale nei confronti di una donna. Il fatto si ...